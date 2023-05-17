Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamış, "60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim. Bu sene kazananın yanındayım" demişti. Paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını belirten Tunuslu, arkadaşlarından "Cihangir'e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler" diye uyarı aldığını belirtti. Her zaman vatana ve millete hizmet edenin yanında olduğunu belirten modacı "CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım" dedi.