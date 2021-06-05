05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan'dan yürekleri ısıtan sözler! Karşılıksız bırakmadı

Başkan Erdoğan'dan yürekleri ısıtan sözler! Karşılıksız bırakmadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2021 13:31
Güncelleme:05.06.2021 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük’te yaşayan serebral palsi hastası Merve Ergül’ün (24) kendisine olan sevgisine videolu mesaj göndererek karşılıksız bırakmadı. AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve yönetimi üç gün önce Cumhurbaşkanı hayranı 24 yaşındaki serebral palsi rahatsızlığına sahip Merve Ergül'ü ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını hediye etmişti.

Ziyarette Ergül, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e hayranı olduğu ve çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istediğini iletmişti. Zonguldak'a bir dizi açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Ergül'ün kendisine olan sevgini karşılıksız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik aracılığı ile Merve Ergül'e videolu bir mesaj gönderdi.

Merve Ergül ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum, senin bu kadirşinas teşebbüsün içinde şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbimin Ya Şafi, Ya Kâfi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine Rabbimden şifalar diliyorum" dedi.
Türkiye'de bir ilk! Kesin çözüm olacak
Türkiye'de bir ilk! Kesin çözüm olacak
Korkut filmi gibi olay! Yavru kargayı eline aldı...
Korkut filmi gibi olay! Yavru kargayı eline aldı...
Başkan Erdoğan'dan yürekleri ısıtan sözler!
Başkan Erdoğan'dan yürekleri ısıtan sözler!
Salda Gölü nasıl korunuyor?
Salda Gölü nasıl korunuyor?
Sokak ortasında sapık dehşeti! Çığlık atarak kurtuldu
Sokak ortasında sapık dehşeti! Çığlık atarak kurtuldu
Bacağına kene yapışan kadın tedavi altına alındı
Bacağına kene yapışan kadın tedavi altına alındı
İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Uludağ'da heyecan yaratan görüntü!
Uludağ'da heyecan yaratan görüntü!
Bu görüntüler pes dedirtti!
Bu görüntüler pes dedirtti!
Ankara'da kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Ankara'da kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı
Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı
O ilde şoke eden olay! Denizde bulundu
O ilde şoke eden olay! Denizde bulundu
Daha Fazla Video Göster