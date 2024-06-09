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Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 14:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da öğretmenlik yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın'ı vefatının 7. yıl dönümünde de unutmadı. Erdoğan yayınladığı mesajda, "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.
Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
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