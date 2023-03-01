Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi tartışmalarını bitiren açıklama: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır

TBMM Grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, seçim tarihi tartışmalarını bitiren bir açıklamada bulundu. Başkanı Erdoğan, "Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir" dedi.