Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Seçim sonuçları CHP yönetiminin dengesini iyice bozdu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Erdoğan sözlerinde "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı.

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