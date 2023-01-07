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Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 5 ayımız kaldı

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Giriş: 07.01.2023 14:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attık. Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalyamızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?'' dedi.
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