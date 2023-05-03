03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2023 17:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Miting için on binlerce Rizeli meydanlara akın ederken, Başkan Erdoğan "Siyasette bugüne kadar Rizemde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka." ifadelerini kullandı.. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada. Sen ne yaptın Bay Kemal?" dedi. Başkan Erdoğan, yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla 11 lira 30 kuruşa yükseldiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Hortum korkuya neden oldu
Hortum korkuya neden oldu
Kadıköy’de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Putin’e suikast girişimi!
Putin'e suikast girişimi!
Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı
Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı
Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet!
Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet!
Motosikletliden kadına taciz!
Motosikletliden kadına taciz!
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Adana’da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Göl kenarında yürürken buldular!
Göl kenarında yürürken buldular!
Cinnet geçiren koca aile bireylerinin boğazını kesti
Cinnet geçiren koca aile bireylerinin boğazını kesti
Afetzedeler köy evlerine kavuştu!
Afetzedeler köy evlerine kavuştu!
Daha Fazla Video Göster