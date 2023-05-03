Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Miting için on binlerce Rizeli meydanlara akın ederken, Başkan Erdoğan "Siyasette bugüne kadar Rizemde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka." ifadelerini kullandı.. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada. Sen ne yaptın Bay Kemal?" dedi. Başkan Erdoğan, yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla 11 lira 30 kuruşa yükseldiğini duyurdu.