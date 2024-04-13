Başkan Erdoğan’dan Papa’ya Gazze mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma karşı duruşunu sürdürüyor. Erdoğan bu kapsamda Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva’ya Filistin mektubu gönderdi. Erdoğan, "Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir." dedi.