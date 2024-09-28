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Başkan Erdoğan'dan muhalefete erken seçim tepkisi: Önümüzdeki seçime 3,5 yıl var

Başkan Erdoğan'dan muhalefete erken seçim tepkisi: Önümüzdeki seçime 3,5 yıl var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 14:52
Güncelleme:28.09.2024 14:52
Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konseyin 10. toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'dan seçim açıklamasında bulunurken, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır. Önümüzdeki seçime 3,5 yıl var" dedi.
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