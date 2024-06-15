15 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında ekonomi açıklaması: Enflasyon canavarını yeniyoruz
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, mesajında enflasyon canavarının yenildiğini de ifade etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajını da yineleyen Erdoğan, "Terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.