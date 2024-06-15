Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında ekonomi açıklaması: Enflasyon canavarını yeniyoruz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, mesajında enflasyon canavarının yenildiğini de ifade etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajını da yineleyen Erdoğan, "Terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.