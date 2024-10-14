Başkan Erdoğan’dan elitist zihniyete tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, elitist zihniyete tepki göstererek, "Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur" dedi. Öte yandan 81 vilayete bağlı 922 ilçenin hepsinin değerli, önemli ve birinci sınıf hizmeti almayı hak ettiğini ifade eden Erdoğan, "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız." ifadelerini kullandı.