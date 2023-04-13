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Başkan Erdoğan'dan eğitimli çocuk bakıcılarına müjde

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 16:04
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede çocuk bakım mesleği kayıtlı hale geleceği ve profesyonelleşeceği açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Eğitimli çocuk bakıcılarına müjde
Eğitimli çocuk bakıcılarına müjde
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