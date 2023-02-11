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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2023 16:34
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."
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