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Başkan Erdoğan’da Astana’da Çin lideri Şi ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 15:55
Son dakika haberleri… Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
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