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Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü

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Giriş: 07.06.2023 16:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Zelenskiy görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.
Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
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