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Başkan Erdoğan ve Murat Kurum Ayasofya'da!

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Giriş: 30.03.2024 20:11
Başkan Erdoğan İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret ettikten sonra akşam namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'un akşam namazını kılmak için cematte saf tuttuğu görüntüler kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...
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Başkan Erdoğan ve Murat Kurum Ayasofya’da!
Başkan Erdoğan ve Murat Kurum Ayasofya'da!
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