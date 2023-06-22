Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ilgilenmişti! Siyam ikizleri için doğum günü kutlaması

Yiğit ve Derman… Türkiye onları beş yıl önce tanımıştı. Kafaları birbirine yapışık olarak dünyaya gelen siyam ikizlerinin hayatları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destek vermesiyle değişti. İkizler İngiltere'de geçirdikleri ameliyatla 2020 yılında birbirlerinden ayrıldı. İkizlerin beşinci yaş günü Ankara Şehir Hastanesi'nde kutlandı.

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