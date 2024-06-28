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Başkan Erdoğan: Suriye ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok! Suriye ile yeni sayfa mı açılıyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.06.2024 16:04
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın 'girişimlere açığız' ifadelerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, hedefimiz asla olamaz çünkü kardeş topluluktur Suriye halkı. Ailece görüşmelere kadar Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur." dedi. Bu önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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