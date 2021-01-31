Başkan Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi, rekorluk halıya ilmik ilmik işlendi. Başkan Erdoğan'ın 34 fotoğrafının yer aldığı halının dokunması yaklaşık 8,5 yıl sürdü. Dünyada ilk "biyografik halı" olma özelliği taşıyan halı, şimdi de Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

6 metre karelik halı 3 dalda Guinness'e aday. 6 milyon 328 bin düğüm ve 506 renk ve tona sahip. Dünyanın ilk kapsamlı biyografik halısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ilmek ilmek işlendi.

İşte o halı;