Başkan Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği evde açılan ateş sonucu şehit olan polis Cihat Ermiş’in babası ile telefonda görüştü ve başsağlığı diledi. Öte yandan polis Ermiş'i şehit eden şüpheli tutuklandı.