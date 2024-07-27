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Başkan Erdoğan Rize'de

Başkan Erdoğan Rize'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 11:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine memleketi Rize'de devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
Başkan Erdoğan Rize’de
Başkan Erdoğan Rize'de
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