24 Aralık 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Rahmetli İbrahim Erkal güzel türküsünde ne diyor? Hadi gel Erzurum'a gel
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Karadeniz gazıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız." dedi. Erdoğan, '' Rahmetli İbrahim Erkal güzel türküsünde ne diyor? Allah rahmet etsin. 'Palandöken yastığın, evleri yığın yığın.. Hadi gel Erzurum'a gel.' Biz de Erzurum'un aşığı olarak son 20 yılda toplam 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.'' dedi.