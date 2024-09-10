10 Eylül 2024, Salı
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Başkan Erdoğan: Özgür Özel’in millete özür borcu var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba’yı onur konuğu yapan CHP’ye tepki gösterirken, "Özel'in millete özür borcu var" dedi.