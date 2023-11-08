Başkan Erdoğan Özbekistan'a geldi! İşte gündemdeki konular

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Zirvede, ekonomik ilişkilerle birlikte İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve Filistin'e yapılacak insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu ele alınacak.