13 Mart 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat sürdü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.