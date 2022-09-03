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Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2022 15:40
Güncelleme:03.09.2022 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali.." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Samsun'a geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "TEKNOFEST, 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Yunanistan'a sert mesaj göndererek "Bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
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