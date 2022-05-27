Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeyle tepki gösterdi

Vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tarihi belge' ile yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''CHP, 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi bugün de iftiraya sarılmıştır'' dedi.