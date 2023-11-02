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Başkan Erdoğan Kazakistan'da

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Giriş: 02.11.2023 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.
Başkan Erdoğan Kazakistan’da
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
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