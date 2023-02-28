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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'taki 2. depremin merkez üssü Elbistan'a gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 14:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 2. depremin merkez üssü olan Elbistan'a gitti. Dün Adıyaman'da incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, 1 yıl içinde depremzedelerin konutlarının yapılacağını söylemişti.
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