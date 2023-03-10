Başkan Erdoğan ile görüşen depremzede Ayşegül Bilen A Haber’e konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını ilan ettiği konuşmasında bahsettiği depremzede Ayşegül Bilen’e A Haber ekibi ulaştı. Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber’de anlattı.

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