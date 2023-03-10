10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan ile görüşen depremzede Ayşegül Bilen A Haber’e konuştu

Başkan Erdoğan ile görüşen depremzede Ayşegül Bilen A Haber’e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2023 15:53
Güncelleme:10.03.2023 15:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını ilan ettiği konuşmasında bahsettiği depremzede Ayşegül Bilen’e A Haber ekibi ulaştı. Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber’de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Erdoğan’ın bahsettiği depremzede!
İşte Erdoğan'ın bahsettiği depremzede!
Hataylı depremzede Ayşegül Bilen...
Hataylı depremzede Ayşegül Bilen...
Köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı
Köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı
Mehmetçik’ten depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü
Mehmetçik'ten depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü
Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
Deprem fırtınası sürüyor
Deprem fırtınası sürüyor
Deniz ulaşımına lodos engeli
Deniz ulaşımına lodos engeli
Dehşet anları güvenlik kamerasında
Dehşet anları güvenlik kamerasında
81 ilde şap alarmı!
81 ilde şap alarmı!
Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran sözler
Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran sözler
Devasa kayalar evleri teğet geçti
Devasa kayalar evleri teğet geçti
Yıkılan bina soruşturmaları
Yıkılan bina soruşturmaları
Daha Fazla Video Göster