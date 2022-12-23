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Başkan Erdoğan için türkü yazıp seslendirdi

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Giriş: 23.12.2022 15:51
Erzurum'da hurdacılık yapan Selim Albayrak isimli vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için türkü yazdı. Selim Albayrak, AK Parti'nin Erzurum mitinginde bu türküyü seslendirmek istiyor.
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