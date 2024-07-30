Başkan Erdoğan hafta sonunu memleketinde geçirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma günü memleketi Rize'ye gitti. Hafta sonunu Rize'de geçiren Erdoğan bir dizi programlara katıldı. Baba ocağında son gün komşu ve akrabalarını ziyaret etti.

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