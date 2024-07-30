30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan hafta sonunu memleketinde geçirdi

Başkan Erdoğan hafta sonunu memleketinde geçirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 09:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma günü memleketi Rize'ye gitti. Hafta sonunu Rize'de geçiren Erdoğan bir dizi programlara katıldı. Baba ocağında son gün komşu ve akrabalarını ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağustos temmuzdan daha mı serin geçecek?
Ağustos temmuzdan daha mı serin geçecek?
Toprak kayması ağacı böyle sürükledi
Toprak kayması ağacı böyle sürükledi
Yüksel Aytuğ, Kenan Işık’ı anlattı
Yüksel Aytuğ, Kenan Işık’ı anlattı
İstanbul’un köylerinde tarım!
İstanbul'un köylerinde tarım!
Mardin evlerinin özelliği ne?
Mardin evlerinin özelliği ne?
Bandırma Belediyesi kreşinde öğretmen şiddeti
Bandırma Belediyesi kreşinde öğretmen şiddeti
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı
Kenan Işık için ilk tören AKM’de
Kenan Işık için ilk tören AKM'de
Gazzeli esire cinsel işkence!
Gazzeli esire cinsel işkence!
Görüntüler Karadeniz’den: Çok ürkütücü...
Görüntüler Karadeniz'den: Çok ürkütücü...
Şile’de hortum kamerada
Şile'de hortum kamerada
Başkan Erdoğan hafta sonunu memleketinde geçirdi
Başkan Erdoğan hafta sonunu memleketinde geçirdi
Daha Fazla Video Göster