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Başkan Erdoğan fındık taban fiyatını bugün Ordu'da açıklayacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 15:46
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak için bugün Ordu’ya geliyor. Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak. Ordulular ise saat 16.30'da bir araya gelecekleri Başkan Erdoğan'dan müjdeli bir haber bekliyor. Peki, fındık taban fiyatı ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu Arslan Soydan aktardı.
Başkan Erdoğan fındık taban fiyatını açıklayacak
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