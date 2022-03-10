10 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem Ağ’ı aradı: Sürecin peşindeyim, bu millet bize emanettir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta kocası tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı arayarak yanında olduğunu gösterdi. Özlem Ağ (30), "Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Bize moral oldu" dedi.