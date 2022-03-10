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Başkan Erdoğan eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem Ağ’ı aradı: Sürecin peşindeyim, bu millet bize emanettir

DHA
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Giriş: 10.03.2022 09:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta kocası tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı arayarak yanında olduğunu gösterdi. Özlem Ağ (30), "Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Bize moral oldu" dedi.
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