14 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Dünya Hükümet Zirvesi’ne video mesaj gönderdi: Kara gün dostlarını unutmayacağız
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Hükümet Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, “Kara gün dostlarını unutmayacağız. Depremin yaralarını milletimizle el ele vererek saracağız. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.” dedi.