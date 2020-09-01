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Başkan Erdoğan devreye girdi minik Sercan ameliyat edildi
Hidrosefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in dramını A Haber duyurmuştu. Minik Sercan'ın tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve küçük çocuk ameliyat edildi.
Minik Sercan'ın hastalığına Başkan Recep Tayyip Erdoğan umut oldu.
Manisa'da yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğlu Sercan, nadir görülen hidrosefali hastalığıyla dünyaya geldi.
A Haber'in gündeme taşımasıyla birlikte Başkan Erdoğan aile ile iletişime geçti.
Ameliyata giren Sercan'dan iyi haber geldi.