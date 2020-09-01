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Başkan Erdoğan devreye girdi minik Sercan ameliyat edildi

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Giriş: 01.09.2020 17:56
Güncelleme:01.09.2020 20:00
Hidrosefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in dramını A Haber duyurmuştu. Minik Sercan'ın tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve küçük çocuk ameliyat edildi.

Minik Sercan'ın hastalığına Başkan Recep Tayyip Erdoğan umut oldu.

Manisa'da yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğlu Sercan, nadir görülen hidrosefali hastalığıyla dünyaya geldi.

A Haber'in gündeme taşımasıyla birlikte Başkan Erdoğan aile ile iletişime geçti.

Ameliyata giren Sercan'dan iyi haber geldi.

Başkan Erdoğan devreye girdi minik Sercan ameliyat edildi
Başkan Erdoğan devreye girdi minik Sercan ameliyat edildi
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