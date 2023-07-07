İstanbul'da bulunan Başkan Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere üniversitenin Yenilevent yerleşkesine hareket etti.