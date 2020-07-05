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Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Teşkilat harekete geçti |Video

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Giriş: 05.07.2020 15:16
Güncelleme:05.07.2020 18:23
AK Parti Sur ilçe teşkilatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül seferberliği çağrısına uyarak kapı kapı dolaştı. Vatandaşlar ziyaretten memnun kaldı. Sur halkı Başkan Erdoğan'a bu çağrısından dolayı teşekkür edip selam yolladı.

Başkan Erdoğan'ın "gönül seferberliği" çağrısı ile Diyarbakır Sur ilçe teşkilatı harekete geçti.

Kapı kapı gezildi, Erdoğan'ın selamı iletildi. Vatandaşın sorunlarını dinleyen parti görevlileri her detayı en ince ayrıntısına kadar not etti.

Diyarbakırlılar ziyaretlerden memnun kalıp, Başkan Erdoğan'a selam gönderdi.

AK Parti Sur İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Şafak Yöntürk, Diyarbakır'da ilçe başkanları, eski başkanlar, kadın kolları ve belediye başkanları ev ve esnaf ziyaretlerini yaparak AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Partililer kapı kapı ziyaret ettiği vatandaşlara Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Esnafkarı da ziyaret eden AK Parti heyeti, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı.

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