03 Ekim 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme, Bahçeli’nin Beştepe’deki konutunda gerçekleşti. Liderler, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmeleri ele aldı.