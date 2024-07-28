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Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

İHA
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Giriş: 28.07.2024 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. İşte görüntüler...
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Başkan Erdoğan Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı
Başkan Erdoğan Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı
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