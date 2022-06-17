17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan A Haber’de görüp talimat vermişti! Osman Kızılkaya’nın durumu iyiye gidiyor
Almanya'da doktorlar, 59 yaşındaki Türk vatandaşı Osman Kızılkaya'yı "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etmişti. A haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Osman Kızılkaya'nın tedavisi sürüyor. Artık durumu çok daha iyi.