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Başkan Erdoğan A Haber’de görüp talimat vermişti! Osman Kızılkaya’nın durumu iyiye gidiyor

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 11:52
Almanya'da doktorlar, 59 yaşındaki Türk vatandaşı Osman Kızılkaya'yı "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etmişti. A haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Osman Kızılkaya'nın tedavisi sürüyor. Artık durumu çok daha iyi.
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