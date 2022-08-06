06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan 3,5 yıllık aranın ardından İzmit'te! Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreninde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.