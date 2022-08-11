11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak." dedi. "Tarım Kredi Kooperatiffleri'ne talimat verdim" diyen Erdoğan, Koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik binasına girmeye çalıştı
Büyükelçilik binasına girmeye çalıştı
Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı
Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı
Çay içerken ölümden döndü!
Çay içerken ölümden döndü!
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
Alev hortumu havadan görüntülendi
Alev hortumu havadan görüntülendi
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Korkutan patlama!
Korkutan patlama!
Daha Fazla Video Göster