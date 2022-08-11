Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak." dedi. "Tarım Kredi Kooperatiffleri'ne talimat verdim" diyen Erdoğan, Koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.