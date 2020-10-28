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Başkan Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü ile görüntülü olarak görüştü

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Giriş: 28.10.2020 19:54
Güncelleme:28.10.2020 20:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve mevlit kandilini kutlayan Başkan Erdoğan, Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Menica Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı. Menica Encü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.

Başkan Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü ile görüntülü olarak görüştü
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