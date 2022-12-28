28 Aralık 2022, Çarşamba
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Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı
İstanbul'da iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Uzun süre birbirlerinin yolunu kesen sürücüler akılalmaz görüntülere sebep oldu. Araçların birbirine yaklaştığı sırada pencereden çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.