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Başıboş sokak köpekleri başka bir köpeği parçaladı: Dehşet anları kamerada

Başıboş sokak köpekleri başka bir köpeği parçaladı: Dehşet anları kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 15:57
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, başka bir köpeği parçaladı.
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