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Başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 16:03
Başı boş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre geçtiğimiz 2022 yılında köpek saldırılarında 33 kişi hayatını kaybetti. Peki başı boş köpek sorunu nasıl çözülecek? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu Prof. Dr. Şağdan Başkaya aktardı.
Başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek?
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