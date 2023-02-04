Başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek?

Başı boş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre geçtiğimiz 2022 yılında köpek saldırılarında 33 kişi hayatını kaybetti. Peki başı boş köpek sorunu nasıl çözülecek? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu Prof. Dr. Şağdan Başkaya aktardı.