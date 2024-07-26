Başıboş sokak hayvanları düzenlemesi! 17 maddelik kanun teklifinde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başıboş sokak hayvanları yasa tasarısının Meclis’e geleceğini söyledi. Peki tasarıda hangi başlıklar var, uygulama nasıl olacak? İşte ayrıntıları…

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