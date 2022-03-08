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Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

İHA
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Giriş: 08.03.2022 16:54
Safranbolu Barış Mahallesi 66 Nolu Sokağı mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Sürü halinde gezen köpekler sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde köpeklerin havlamasından kaçışan öğrencilerin yer aldığı görülüyor.
Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu
Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu
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