Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Köpekler hangi davranışı tehdit algılıyor?

Türkiye'de 4 milyon sokak köpeği var. 1 yılda ise en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabiliyor. Bu kapsamda yasal sorumlular olan belediyelere barınak zorunluluğu getirilebilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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